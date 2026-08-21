Spectacle : L’Origine du monde, Centre culturel Les 3 Colombiers, Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Spectacle : L’Origine du monde Vendredi 18 septembre, 20h30 Centre culturel Les 3 Colombiers Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Librement inspiré de la bande dessinée de Liv Strömquist, ce spectacle fait voler en éclats les tabous entourant la sexualité féminine. Quatre comédien·nes-conférencier·es clownesques, incarnent des figures telles que saint Augustin, Freud ou Sartre, dont les théories ont durablement façonné la représentation du corps des femmes. Entre théâtre, danse et chant, le spectacle conserve l’humour mordant, la force critique et les allers-retours entre passé et présent qui font toute la puissance de l’œuvre originale.

-Il fait belle compagnie-

Centre culturel Les 3 Colombiers Rue du President Rene Coty, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine, France Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie 0964410190 https://www.3colombiers-gravenchon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lestroiscolombiers.mapado.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 31 30 43 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 84 13 22 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Sophie Lulague