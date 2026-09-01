Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Port-Jérôme-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste · Port-Jérôme-sur-Seine
Informations pratiques
Port-Jérôme-sur-Seine
Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste
Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste 4 Résidence du Stade Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Samedi | 9h30–12h et 14h30–17h30 / Dimanche | 9h30–12h et 16h30–17h30
– Visite Libre
– Exposition Vêtements liturgiques.
Dimanche 17h30 Concert de la chorale du Colombier (entrée gratuite). .
Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste 4 Résidence du Stade Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Seine-Maritime Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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