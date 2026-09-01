Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Port-Jérôme-sur-Seine

Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste 4 Résidence du Stade Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Samedi | 9h30–12h et 14h30–17h30 / Dimanche | 9h30–12h et 16h30–17h30

– Visite Libre

– Exposition Vêtements liturgiques.

Dimanche 17h30 Concert de la chorale du Colombier (entrée gratuite). .

Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste 4 Résidence du Stade Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Seine-Maritime Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme