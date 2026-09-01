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Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Port-Jérôme-sur-Seine

samedi 19 septembre 2026 · Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste · Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste
Adresse
4 Résidence du Stade
Ville
76170 Port-Jérôme-sur-Seine
Département
Seine-Maritime
Tarif

Port-Jérôme-sur-Seine

Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste 4 Résidence du Stade Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Samedi | 9h30–12h et 14h30–17h30 / Dimanche | 9h30–12h et 16h30–17h30
– Visite Libre
– Exposition Vêtements liturgiques.

Dimanche 17h30 Concert de la chorale du Colombier (entrée gratuite).   .

Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste 4 Résidence du Stade Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Seine-Maritime Normandie  

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English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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