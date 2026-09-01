Journées du Matrimoine 2026 Spectacle L’origine du monde Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Port-Jérôme-sur-Seine

Journées du Matrimoine 2026 Spectacle L’origine du monde

Notre-Dame-de-Gravenchon Centre culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Spectacle librement inspiré de la bande dessinée éponyme de Liv Strömquist.

Spectacle programmé dans le cadre des Journées du Matrimoine en Normandie.

L’Origine du Monde fait voler en éclats, avec la force de l’ironie et du second degré, les tabous autour de la sexualité féminine à travers des siècles d’Histoire.

L’Origine du Monde réunit quatre comédien.nes aux allures de conférencier.e.s clownesques qui incarnent une série de personnages historiques (Saint Augustin, Sartre, Freud…) dont les théories ont eu des conséquences dévastatrices sur la représentation du corps des femmes. Ils nous partagent leurs découvertes sur le sexe féminin, dansent, chantent, ne mégotent sur aucun plaisir de jeu. De la BD, le spectacle conserve la plume acérée, la clarté d’analyse, les allers et retours effrénés entre passé et présent, et surtout, l’humour au vitriol.

Durée 1h dès 13 ans .

Notre-Dame-de-Gravenchon Centre culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 13 22

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English : Journées du Matrimoine 2026 Spectacle L’origine du monde

L’événement Journées du Matrimoine 2026 Spectacle L’origine du monde Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme