Visite guidée du manoir et du clos-masure, Manoir de la Chesnée, Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Visite guidée du manoir et du clos-masure 19 et 20 septembre Manoir de la Chesnée Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée par les propriétaires sur l’histoire du manoir er sur la composition d’un clos masure.

Manoir de la Chesnée 13 route de Grandcamp, Auberville-la-Campagne, 76170 Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Auberville-la-Campagne Seine-Maritime Normandie 06 09 43 28 53 Manoir du XVIe siècle dans un clos masure réhabilité. Parking à l’intérieur de la propriété

visite commentée par les propriétaires sur l’histoire du manoir er sur la composition d’un clos masure

photo personnelle©