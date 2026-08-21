Visite guidée du manoir et du clos-masure, Manoir de la Chesnée, Port-Jérôme-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de la Chesnée · Port-Jérôme-sur-Seine
Informations pratiques
Visite guidée du manoir et du clos-masure 19 et 20 septembre Manoir de la Chesnée Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite commentée par les propriétaires sur l’histoire du manoir er sur la composition d’un clos masure.
Manoir de la Chesnée 13 route de Grandcamp, Auberville-la-Campagne, 76170 Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Auberville-la-Campagne Seine-Maritime Normandie 06 09 43 28 53 Manoir du XVIe siècle dans un clos masure réhabilité. Parking à l’intérieur de la propriété
visite commentée par les propriétaires sur l’histoire du manoir er sur la composition d’un clos masure
photo personnelle©
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