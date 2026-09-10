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Visite libre de l’église, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, Port-Jérôme-sur-Seine

samedi 19 septembre 2026 · Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste · Port-Jérôme-sur-Seine

Visite libre de l’église, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste
Adresse
4 Rés du Stade, 76170 Port-Jérôme-sur-Seine, France
Ville
76170 Port-Jérôme-sur-Seine
Département
Seine-Maritime

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite de l’église et expositions de vêtements liturgiques.

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste 4 Rés du Stade, 76170 Port-Jérôme-sur-Seine, France Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Triquerville Seine-Maritime Normandie L’église est un édifice original en raison de son matériau de construction, le fer, qui constitue la structure du bâtiment. La légèreté et la robustesse du métal permettent de dégager l’espace intérieur, rythmé par des files de colonnes de fonte à chapiteaux corinthiens, sur lesquelles repose la charpente métallique, et d’y reproduire le plan traditionnel à trois vaisseaux.
Visite de l’église et expositions de vêtements liturgiques.

©service Communication et Relations publiques de PJ2S

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