Journées Européennes du Patrimoine Visite du Château d’Auberville-la-Campagne Auberville-la-Campagne Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Port-Jérôme-sur-Seine

Journées Européennes du Patrimoine Visite du Château d’Auberville-la-Campagne

Auberville-la-Campagne 8 Rue du Château Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les visiteurs pourront découvrir l’histoire du domaine, son architecture de style Louis XIII, les façades du château, ainsi que le projet de restauration engagé depuis son acquisition en 2023. Un parcours libre, ponctué de panneaux explicatifs et de temps d’échange avec les propriétaires, permettra de mieux comprendre l’évolution du domaine, les défis de sa sauvegarde et les ambitions de sa renaissance. Les intérieurs du château ne seront pas accessibles au public. .

Auberville-la-Campagne 8 Rue du Château Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Seine-Maritime Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite du Château d’Auberville-la-Campagne

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du Château d’Auberville-la-Campagne Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme