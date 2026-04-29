Spectacle Louves Maison de quartier des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 15:30 –

Gratuit : oui Gratuit En famille, Jeune Public

Le spectacle Louves est un projet musical autour des berceuses, mené par la Cie Comptoirs du rêve sur l’île de Nantes, avec un collectage des berceuses auprès des mères du quartier.Spectacle pour les famille avec enfants en bas âge.

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/saison-vagabonde-louves-cie-comptoirs-du-reve



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