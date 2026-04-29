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Spectacle Louves Maison de quartier des Confluences Nantes

Spectacle Louves Maison de quartier des Confluences Nantes

Spectacle Louves Maison de quartier des Confluences Nantes mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Maison de quartier des Confluences

Adresse : 4 Place du Muguet Nantais

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 15:30

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 15:30 –
Gratuit : oui Gratuit En famille, Jeune Public 

Le spectacle Louves est un projet musical autour des berceuses, mené par la Cie Comptoirs du rêve sur l’île de Nantes, avec un collectage des berceuses auprès des mères du quartier.Spectacle pour les famille avec enfants en bas âge.

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/saison-vagabonde-louves-cie-comptoirs-du-reve


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