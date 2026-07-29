Spectacle lumineux Les Forge-Ciels Esplanade Salies-de-Béarn Batz-sur-Mer

Informations pratiques

Batz-sur-Mer

Spectacle lumineux Les Forge-Ciels

Esplanade Salies-de-Béarn 7 rue de la Plage (face Petit Bois) Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 22:00:00

fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Par la compagnie Libellune.

22h Esplanade Salies-de-Béarn

En raison des conditions météorologiques de cet été et du risque incendie élevé en Loire-Atlantique, afin d’assurer le maintien de l’évènement dans des conditions garantissant la sécurité du public, des artistes et de l’environnement, le spectacle de feu initialement prévu Les Forgeciels est remplacé par une version hybride, lumineuse sans effet pyrotechnique.

Lorsque le soleil se couche, on peut voir les astres qui commencent à briller, là-haut, dans le ciel… C’est sur ces paroles que commence le spectacle qui va emmener le public aux confins de l’univers, là où se trouve la forge-merveille où naissent les étoiles. Quand soudain, quelque chose attire leur attention… Dans ce spectacle lumineux poétique, conçu comme un conte visuel et sonore pour tous les publics, découvrez l’histoire mystérieuse des Forge-Ciels, des forgerons célestes chargés de façonner les étoiles, les comètes, les jours et les nuits.

Durée 30 minutes. .

Esplanade Salies-de-Béarn 7 rue de la Plage (face Petit Bois) Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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L’événement Spectacle lumineux Les Forge-Ciels Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44