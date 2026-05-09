SPECTACLE MAAAR Route d’Héric Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

SPECTACLE MAAAR

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 21:45:00

Date(s) :

2026-11-21

Musique

Elsa Corre, Rebecca Roger Cruz et Charlotte Espieussas ont mis en commun leurs talents pour proposer une polyphonie vocale et des percussions du monde dans un répertoire où s’entrelacent chants traditionnels, créations originales et improvisations. MAAAR, c’est un tissage de matières sonores, magnifié par les voix des trois chanteuses et les percussions, qui nous embarque entre la péninsule Ibérique, l’Amérique latine, l’Occitanie et la Bretagne. Une vague sonore qui submerge.

Tout public

Durée 1h15

Tarifs Plein 19 € | Réduit 14 € | Abonné 12 € | Très réduit 5 € | Abonné très réduit 5 € .

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 01 49 billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SPECTACLE MAAAR Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-20 par Point d’accueil Nort sur Erdre