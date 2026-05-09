SPECTACLE MAAAR Route d’Héric Nort-sur-Erdre
samedi 21 novembre 2026 · Route d'Héric · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
Nort-sur-Erdre
SPECTACLE MAAAR
Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 21:45:00
Date(s) :
2026-11-21
Musique
Elsa Corre, Rebecca Roger Cruz et Charlotte Espieussas ont mis en commun leurs talents pour proposer une polyphonie vocale et des percussions du monde dans un répertoire où s’entrelacent chants traditionnels, créations originales et improvisations. MAAAR, c’est un tissage de matières sonores, magnifié par les voix des trois chanteuses et les percussions, qui nous embarque entre la péninsule Ibérique, l’Amérique latine, l’Occitanie et la Bretagne. Une vague sonore qui submerge.
Tout public
Durée 1h15
Tarifs Plein 19 € | Réduit 14 € | Abonné 12 € | Très réduit 5 € | Abonné très réduit 5 € .
Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 01 49 billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr
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English :
L’événement SPECTACLE MAAAR Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-20 par Point d’accueil Nort sur Erdre
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