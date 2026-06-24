SPECTACLE MADAME MESSIEURS Vic-la-Gardiole
mercredi 26 août 2026 · Vic-la-Gardiole
Informations pratiques
Vic-la-Gardiole
SPECTACLE MADAME MESSIEURS
Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Reprise de chansons françaises et internationales, dans une ambiance club, festive et branchée, autour d’un piano blanc éclairé de LEDs et où la pianiste enchaîne les morceaux à la manière d’un DJ. .
Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11
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English :
L’événement SPECTACLE MADAME MESSIEURS Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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