Informations pratiques

Vic-la-Gardiole

SPECTACLE MADAME MESSIEURS

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Reprise de chansons françaises et internationales, dans une ambiance club, festive et branchée, autour d’un piano blanc éclairé de LEDs et où la pianiste enchaîne les morceaux à la manière d’un DJ. .

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11

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English :

L’événement SPECTACLE MADAME MESSIEURS Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau