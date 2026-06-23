Spectacle médiéval Châtenois
mercredi 8 juillet 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Spectacle médiéval
rue de l’église Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-22 18:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Spectacle médiéval par Lilian Gérard, conteur professionnel, sur le site des remparts. A partir de 6 ans
Carat au Quai un spectacle qui fera chanter petits et grands ! Ne craignez pas d’oublier les paroles elles seront inscrites sur les voiles de ce magnifique et curieux mat !
Lilian Gérard est un pêcheur d’histoires. Les contes, les chants et les musiques s’enchaînent pour plonger les spectateurs petits et grands dans un monde riche et humoristique.
Recommandé à partir de 6 ans. 0 .
rue de l’église Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 02 74
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English :
Medieval show by Lilian Gérard, professional storyteller, on the ramparts site. Ages 6 and up
L’événement Spectacle médiéval Châtenois a été mis à jour le 2026-06-23 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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