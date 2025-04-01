Duras

Spectacle médiéval nocturne au château de Duras

Place du Château Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Au cœur du Château de Duras, plongez dans une fresque médiévale spectaculaire où se mêlent Histoire, légendes et émotions.

Porté par des chevaux majestueux, des combats, de la voltige et des cascades impressionnantes, Les Légendes de Duras vous entraînent dans un spectacle rythmé, accessible à toute la famille, où l’humour côtoie l’émotion.

Entre jeux de pouvoir, manipulations et quête de justice, les personnages s’affrontent dans un récit palpitant où rien n’est jamais écrit d’avance.

Une création originale de la compagnie Art’ata!, qui fait revivre l’âme du lieu et vous invite à vivre une véritable immersion au cœur des légendes du château.

Jeudis, vendredis et samedis spectacle à 17h et nocturne à 21h30 .

Place du Château Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 3 26 02 95 23 info@artata.fr

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English : Spectacle médiéval nocturne au château de Duras

L’événement Spectacle médiéval nocturne au château de Duras Duras a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Duras CDT47