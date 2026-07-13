Spectacle Mentir Lo Minimo rue des sports Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Spectacle Mentir Lo Minimo

rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:30:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

MENTIR LO MÍNIMO

Cirque minimaliste

Nous croyons que dans la simplicité il y a l’essence et la possibilité de ressentir plus largement tout ce qui n’est pas vu.

Un spectacle qui, avec son apparente simplicité, nous rapproche de la complexité de l’acceptation de soi. Le thème est votre présence, notre présence. Le sujet est le corps. Le voyage de trois corps (la femme, l’homme et le vélo) et leur dépouillement pour arriver à l’essentiel le corps lui-même.

Ce corps dans lequel on vit et avec lequel nous entretenons une relation.

Cette relation est-elle confortable pour vous ?

La changeriez-vous ?



Description Compagnie

La Cie Alta Gama est créée par Alejo et Amanda qui se rencontrent en 2015 à Barcelone. Basée à Chambéry (73), la Cie Alta Gama travaille à la frontière du cirque, du théâtre et de la musique et place l’expérience du public au coeur de sa création. Elle développe des projets de médiation culturelle autour de ses spectacles.

Mentir lo Mínimo (2021), s’inspire du courant minimaliste et travaille avec subtilité la question du corps. Depuis 2022, une chargée de production ainsi qu’un chapiteau ont rejoint l’équipe. Ce chapiteau accueille Mentir lo Mínimo sous Dôme, dont les premières se sont déroulées en Juin 2024 à Malraux Scène Nationale Chambéry Savoie. La Cie Alta Gama travaille sur une nouvelle création, Winning is for Losers (2027-28). Cette création, prévue pour la salle, s’inspirera du théâtre de l’absurde afin de créer, à travers le cirque et la manipulation d’objets, un spectacle qui donne une place importante au public et à l’espace qu’il habite.

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Billetterie

Mairie

Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr

Dans nos offices de tourisme

Tout public, à partir de 8 ans

Durée 50 min.

Placement libre



Distribution

Une idée de la Cie Alta Gama

Auteurs et artistes interprètes Amanda Delgado et Alejo Gamboa

Mise en scène Alejo Gamboa

Création lumière (version salle) Cristina Eujén et Florian Lyonne

Musique Pere Vilaplana et Amanda Delgado

Technique (version salle) Florian Lyonne (en alternance avec Léo Sellez)

Regard technique: Frédéric Perrin

Costumière Pilar Aguilar

Traduction française Sophie Tuchscherer

Vidéo Julià Rocha Pujol et Loïc Nys

Diffusion Angéla Kontis

SOUTIENS

Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73)

Formalisation de projet Esacto’Lido École supérieure des arts du cirque Toulouse-Occitanie (31)

Département de la Savoie (73)

Festival Trapezi, Reus (ES)

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, OSIC (ES)

Festival Mirabilia, International Circus & Performing Arts Festival Fossano (IT)

La Central del Circ, Barcelona (ES)

Ondadurto Teatro, Roma (IT)

ACCUEILS EN RÉSIDENCE

Centre Régional des Arts du cirque “Arc en Cirque” Chambéry (73)

CADHAME Halle Verrière de Meisenthal (57)

Espace Culturel Jean Blanc La Ravoire (73)

Testimoni Escènic, Creació d’Arts Escèniques Avinyó (ES)

L’Endroit Chambéry (73)

Salle de spectacle Saint-Jean La Motte Servolex (73)

L’Estruch, Fàbrica de Creació Sabadell (ES)

Festival Mirabilia, International Circus & Performing Arts Festival Fossano (IT)

Théâtre Gérard Philipe Saint Jean de Maurienne (73)

Ex convento Santa Croce di Tuscania Borgo Velino (IT)

Performing Lands, Residenze multidisciplinare de la Regione Lazio (IT) .

rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle Mentir Lo Minimo Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44