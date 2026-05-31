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Spectacle Meryem Benoua, 75 Forest Avenue, Charleville-Mézières

Spectacle Meryem Benoua, 75 Forest Avenue, Charleville-Mézières

Spectacle Meryem Benoua, 75 Forest Avenue, Charleville-Mézières vendredi 25 septembre 2026.

Lieu : 75 Forest Avenue

Adresse : 75 avenue Forest 08000 Charleville-Mézières

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : vendredi 25 septembre 2026

Fin : vendredi 25 septembre 2026

Spectacle Meryem Benoua Vendredi 25 septembre, 20h30 75 Forest Avenue Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00

75 Forest Avenue 75 avenue Forest 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Spectacle

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