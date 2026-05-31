Spectacle Meryem Benoua, 75 Forest Avenue, Charleville-Mézières

Spectacle Meryem Benoua Vendredi 25 septembre, 20h30 75 Forest Avenue Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00

75 Forest Avenue 75 avenue Forest 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Spectacle