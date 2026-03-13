Spectacle Messmer 13Hz Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Spectacle Messmer 13Hz

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13 22:00:00

Date(s) :

2027-03-13

Tout public

Spectacle Messmer 13Hz

Ne manquez pas votre dernière chance de vivre l’expérience la plus envoûtante du moment ! Le Fascinateur Messmer, maître incontesté de l’hypnose, clôture en apothéose sa tournée 13Hz avec quelques ultimes représentations qui s’annoncent inoubliables.

Sur scène, Messmer repousse une fois de plus les frontières du réel. Entre fascination, humour et stupéfaction, il plonge volontaires et spectateurs dans un univers où le cerveau humain révèle tous ses secrets. Un spectacle hors du commun, à la croisée des neurosciences et de l’émerveillement pur, qui a déjà conquis 3 millions de personnes à travers le monde.

Après 4 saisons de tournée et plus de 200 dates à travers la francophonie, 13Hz s’apprête à tirer sa révérence — et ces dernières représentations promettent d’être les plus intenses de toutes.

13Hz, c’est la fréquence qui sépare l’éveil du sommeil… et ce soir, c’est Messmer qui décide de quel côté vous basculez ! .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 50 00

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English : Spectacle Messmer 13Hz

L’événement Spectacle Messmer 13Hz Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne