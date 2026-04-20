Spectacle Mon Ombre est une Femme Place Stanislas Nancy

Nancy

Spectacle Mon Ombre est une Femme

Place Stanislas Hôtel de Ville Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-20 18:30:00

fin : 2026-04-20 21:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Un spectacle poétique et musical à ne pas manquer, par Isabelle Macor et Malgorzata Banka, proposé à l’occasion de la 1re Journée de l’amitié franco-polonaise par l’association Nancy France-Pologne. Dans un cadre prestigieux, une première artistique dédiée au public nancéien. Entrée libre.

La ville de Stanislas célèbre comme il se doit la 1re Journée de l’amitié franco-polonaise, rendez-vous impliquant les deux pays et qui a été institué par le traité de Nancy signé le 9 mai 2025. A cette occasion, l’association Nancy France-Pologne propose avec le soutien de la Ville et de la Métropole un spectacle poétique (et musical) autour de Halina Poswiatowska et intitulé Mon ombre est une femme .

Née en 1935 à Czestochowa, et disparue jeune (à l’âge de 32 ans), Halina Poswiatowska est aujourd’hui une des poètes les plus connues et appréciées en Pologne. La poésie de Halina Poswiatowska explore une conscience de soi intensifiée, entre désir, doute et quête d’identité, dans un contexte marqué par la maladie et la proximité de la mort. Sensualité du corps, amour et finitude y coexistent étroitement, tandis que l’attention au sensible permet de préserver l’intégrité du moi . Elle y affirme également sa féminité, écrivant sur elle-même et sur d’autres femmes, figures de désir, de conscience et de lucidité. Ancrée dans une réflexion philosophique profonde, son œuvre apparaît comme une étude de la condition humaine celle d’une femme en quête d’amour et pleinement consciente de sa mortalité.

Des poèmes de l’autrice seront lus en français et en polonais par Isabelle Macor et Malgorzata Banka, chantés en polonais par Malgorzata Banka. Accompagnement au piano par Malgorzata Banka. Traduction des poèmes en français par Isabelle Macor-Filarska et Grzegorz Splawinski. Isabelle Macor est lauréate du Prix Robert Ganzo du Traducteur Poète 2025.

C’est aussi une première artistique, fruit d’un travail au long cours… Le spectacle proposé pour le 20 avril 2026 à Nancy est né de la rencontre, il y a plus de 20 ans, d’Isabelle Macor-Filarska, professeure de littérature à Paris dans une classe internationale, et de Malgorzata (Goska) Banka, son étudiante. Une amitié, fondée sur la découverte des grands textes de la littérature française et du monde, de la poésie polonaise aussi qu’Isabelle Macor traduisait, depuis ses premières recherches effectuées dans le cadre de la rédaction de sa thèse de Doctorat, est née entre les deux femmes. Un long temps de latence s’est écoulé entre la découverte de la poésie de Halina Poswiatowska par Goska Banka et l’idée d’un spectacle en commun… qui se réalise enfin !

Une séance de dédicaces de l’ouvrage Mon ombre est une femme sera proposée, en partenariat avec la librairie L’Autre Rive. La soirée se conclura par le verre de l’amitié et la dégustation de spécialités polonaises.

Aux Grands Salons (Salon Carré) de l’Hôtel de Ville de Nancy (place Stanislas). Accès facile réseau Stan ligne T1 (arrêt Place Stanislas Cathédrale) ; autres lignes : arrêt Place Stanislas Dom Calmet.Tout public

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Place Stanislas Hôtel de Ville Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 61 72 08 75 nancy.france-pologne@laposte.net

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English :

A poetic and musical show not to be missed, by Isabelle Macor and Malgorzata Banka, presented on the occasion of the 1st Franco-Polish Friendship Day by the Nancy France-Pologne association. In a prestigious setting, an artistic premiere dedicated to the Nancy public. Free admission.

The city of Stanislas is appropriately celebrating the 1st Franco-Polish Friendship Day, an event involving both countries and instituted by the Treaty of Nancy signed on May 9, 2025. To mark the occasion, the Nancy France-Pologne association with the support of the city and metropolitan area is putting on a poetic (and musical) show based on the work of Halina Poswiatowska, entitled Mon ombre est une femme ( My Shadow is a Woman ).

Born in Czestochowa in 1935, Halina Poswiatowska died young (aged 32), and is now one of Poland?s best-known and best-loved poets. Halina Poswiatowska?s poetry explores an intensified self-awareness, between desire, doubt and the quest for identity, in a context marked by illness and the proximity of death. The sensuality of the body, love and finitude coexist closely, while attention to the sensitive helps preserve the integrity of the I . She also asserts her femininity, writing about herself and other women, figures of desire, conscience and lucidity. Rooted in deep philosophical reflection, her work appears as a study of the human condition: that of a woman in search of love and fully aware of her mortality.

Poems by the author will be read in French and Polish by Isabelle Macor and Malgorzata Banka, and sung in Polish by Malgorzata Banka. Piano accompaniment by Malgorzata Banka. Translation of the poems into French by Isabelle Macor-Filarska and Grzegorz Splawinski. Isabelle Macor is the winner of the Prix Robert Ganzo du Traducteur Poète 2025.

It is also an artistic premiere, the fruit of a long-term project? The show proposed for April 20, 2026 in Nancy was born over 20 years ago, when Isabelle Macor-Filarska, a literature teacher in an international class in Paris, met Malgorzata (Goska) Banka, her student. A friendship was born between the two women, based on their discovery of the great texts of French and world literature, as well as Polish poetry, which Isabelle Macor had been translating since her first research work on her doctoral thesis. Goska Banka?s discovery of Halina Poswiatowska?s poetry took a long time, before the idea of a joint show finally came to fruition!

A book-signing session for Mon ombre est une femme will be held in partnership with the L?Autre Rive bookshop. The evening will conclude with a friendly drink and a tasting of Polish specialities.

In the Grands Salons (Salon Carré) of Nancy Town Hall (place Stanislas). Easy access: Stan line T1 (stop Place Stanislas Cathédrale); other lines: stop Place Stanislas Dom Calmet.

L’événement Spectacle Mon Ombre est une Femme Nancy a été mis à jour le 2026-04-16 par DESTINATION NANCY