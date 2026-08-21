Spectacle Mon royaume pour un cheval Salle Arvest Pleyben
samedi 23 janvier 2027 · Salle Arvest · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Spectacle Mon royaume pour un cheval
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 18:30:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Spectacle Mon royaume pour un cheval De la Compagnie La Bossue Dans le cadre du Festival CIRCONOVA.
Devant nous, un castelet; scène portable, théâtre de marionnettes aux dimensions humaines… multipliant les cadres, trappes et lucarnes. Où se dessinent ici un pied, là un bras, puis là encore un visage. Un petit, tout petit château dont les fenêtres révèlent, bout par bout, membre par membre, quelque insaisissable comédienne ou acrobate ? Ou encore danseuse ? Magicienne, trapéziste, femme-tronc ? Voire monstre du placard ? Ce pourtant menu royaume semble de fait étonnamment peuplé…
Mêlant dans une même dynamique acrobatie, théâtre, disciplines aériennes et chanson, Mon royaume pour un cheval se rêve en spectacle total, comique, lyrique, onirique… sur un mètre carré.
Billetterie en ligne sur billetweb + directement au Théâtre de Cornouaille et sur place. TP= 10€ / TR= 8€.
Placement libre
Tout public à partir de 6 ans. .
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55
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English :
L’événement Spectacle Mon royaume pour un cheval Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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