Spectacle Motordu à l’école Théâtre du Lavoir Pontarlier
Spectacle Motordu à l’école Théâtre du Lavoir Pontarlier samedi 6 juin 2026.
Pontarlier
Spectacle Motordu à l’école
Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
Entre jeux de mot et pieds de nez à l’abécédaire, les comédiens s’amusent à tordre les sens afin de les éveiller. Par la compagnie des petits pas dans les grands. À partir de 6 ans. Sur inscription à la médiathèque ou par téléphone. .
Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37
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English : Spectacle Motordu à l’école
L’événement Spectacle Motordu à l’école Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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