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Spectacle Motordu à l’école Théâtre du Lavoir Pontarlier

Spectacle Motordu à l’école Théâtre du Lavoir Pontarlier samedi 6 juin 2026.

Lieu : Théâtre du Lavoir

Adresse : 2 Rue Jeanne d'Arc

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Spectacle Motordu à l’école

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
Entre jeux de mot et pieds de nez à l’abécédaire, les comédiens s’amusent à tordre les sens afin de les éveiller. Par la compagnie des petits pas dans les grands. À partir de 6 ans. Sur inscription à la médiathèque ou par téléphone.   .

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 

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English : Spectacle Motordu à l’école

L’événement Spectacle Motordu à l’école Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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