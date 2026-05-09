Spectacle Motordu à l’école Théâtre du Lavoir Pontarlier

Pontarlier

Spectacle Motordu à l’école

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Organisé par la médiathèque de Pontarlier.

Entre jeux de mot et pieds de nez à l’abécédaire, les comédiens s’amusent à tordre les sens afin de les éveiller. Par la compagnie des petits pas dans les grands. À partir de 6 ans. Sur inscription à la médiathèque ou par téléphone. .

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37

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English : Spectacle Motordu à l’école

L’événement Spectacle Motordu à l’école Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS