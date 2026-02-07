Pontarlier

Semaine des personnes handicapées

Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Organisé par APF France Handicap groupe de Pontarlier

Le but de cette journée: nous faire connaître, communiquer sur nos activités, nos actions, trouver de nouveaux contacts de bénévoles ou donateurs. Vente de crêpes et cafés dont les bénéfices permettent à tous nos adhérents d’avoir des activité pour sortir de leur isolement à des coûts raisonnables. .

Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 08 57 47 apf.christine25@gmail.com

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English : Semaine des personnes handicapées

L’événement Semaine des personnes handicapées Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS