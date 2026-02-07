Semaine des personnes handicapées Pontarlier
Semaine des personnes handicapées Pontarlier samedi 16 mai 2026.
Pontarlier
Semaine des personnes handicapées
Place d’Arçon Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Organisé par APF France Handicap groupe de Pontarlier
Le but de cette journée: nous faire connaître, communiquer sur nos activités, nos actions, trouver de nouveaux contacts de bénévoles ou donateurs. Vente de crêpes et cafés dont les bénéfices permettent à tous nos adhérents d’avoir des activité pour sortir de leur isolement à des coûts raisonnables. .
Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 08 57 47 apf.christine25@gmail.com
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English : Semaine des personnes handicapées
L’événement Semaine des personnes handicapées Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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