Ponta’Gliss Canoë Kayak Pontarlier Base des Forges Pontarlier

Ponta’Gliss

Canoë Kayak Pontarlier Base des Forges 3 rocade george Pompidou Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 13:30:00

fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Organisé par Estéban Esposito avec le Canoë Kayak Pontarlier.

PONTA’GLISS est une journée sportive et conviviale. Au programme course en binôme (3 km à pied + kayak biplace), village partenaires, initiations et buvette. Un événement accessible à tous, sans chrono, axé sur le plaisir et le partage. .

Canoë Kayak Pontarlier Base des Forges 3 rocade george Pompidou Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 77 65 15 esposito.esteban@orange.fr

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English : Ponta’Gliss

L’événement Ponta’Gliss Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS