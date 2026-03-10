Ponta’Gliss Canoë Kayak Pontarlier Base des Forges Pontarlier
Ponta’Gliss Canoë Kayak Pontarlier Base des Forges Pontarlier samedi 16 mai 2026.
Ponta’Gliss
Canoë Kayak Pontarlier Base des Forges 3 rocade george Pompidou Pontarlier Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:30:00
fin : 2026-05-16 18:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Organisé par Estéban Esposito avec le Canoë Kayak Pontarlier.
PONTA’GLISS est une journée sportive et conviviale. Au programme course en binôme (3 km à pied + kayak biplace), village partenaires, initiations et buvette. Un événement accessible à tous, sans chrono, axé sur le plaisir et le partage. .
Canoë Kayak Pontarlier Base des Forges 3 rocade george Pompidou Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 77 65 15 esposito.esteban@orange.fr
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English : Ponta’Gliss
L’événement Ponta’Gliss Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS