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Spectacle musical Ailleurs si j’y suis à Méon Salle des fêtes Noyant-Villages

samedi 14 novembre 2026 · Salle des fêtes · Noyant-Villages

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Méon
Ville
49490 Noyant-Villages
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Noyant-Villages

Spectacle musical Ailleurs si j’y suis à Méon

Salle des fêtes Méon Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Spectacle musical Ailleurs si j’y suis à Méon
L’Amicale Laïque de Noyant organise samedi 14 novembre une soirée spectacle à Méon.
La Compagnie Partisanale revient avec son nouveau spectacle Ailleurs si j’y suis , spectacle musical parsemé majoritairement de chansons françaises : B. Lavilliers, H. Salvador, A. Bashung, Pomme, S. Reggiani, Téléphone entre autres…
La troupe de chanteurs et chanteuses étaient venus en 2023 avec leurs 4 musiciens et un acteur. La compagnie compte quelques Noyantais.
Depuis de nouvelles voix se sont ajoutées à cette joyeuse troupe avec un répertoire qui séduira tous les âges !
Cette soirée, comme tous les spectacles de la compagnie, est donnée au profit de l’association angevine Asile et Partage qui accompagne de jeunes exilés dans leurs démarches quotidiennes (hébergement, alimentation, soins, accès à la scolarisation…) 
Ce nouveau spectacle accueillera Christophe La Bougeotte héros malgré lui qui viendra  vider son sac  à Méon.
Venez le suivre dans sa quête musicale et  thérapeutique  .

Participation libre pour obtenir le ticket d’embarquement !   .

Salle des fêtes Méon Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire   amicale.laique.noyant@gmail.com

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English :

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L’événement Spectacle musical Ailleurs si j’y suis à Méon Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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