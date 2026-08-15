Spectacle musical Ailleurs si j’y suis à Méon Salle des fêtes Noyant-Villages

Informations pratiques

Noyant-Villages

Spectacle musical Ailleurs si j’y suis à Méon

Salle des fêtes Méon Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Spectacle musical Ailleurs si j’y suis à Méon

L’Amicale Laïque de Noyant organise samedi 14 novembre une soirée spectacle à Méon.

La Compagnie Partisanale revient avec son nouveau spectacle Ailleurs si j’y suis , spectacle musical parsemé majoritairement de chansons françaises : B. Lavilliers, H. Salvador, A. Bashung, Pomme, S. Reggiani, Téléphone entre autres…

La troupe de chanteurs et chanteuses étaient venus en 2023 avec leurs 4 musiciens et un acteur. La compagnie compte quelques Noyantais.

Depuis de nouvelles voix se sont ajoutées à cette joyeuse troupe avec un répertoire qui séduira tous les âges !

Cette soirée, comme tous les spectacles de la compagnie, est donnée au profit de l’association angevine Asile et Partage qui accompagne de jeunes exilés dans leurs démarches quotidiennes (hébergement, alimentation, soins, accès à la scolarisation…)

Ce nouveau spectacle accueillera Christophe La Bougeotte héros malgré lui qui viendra vider son sac à Méon.

Venez le suivre dans sa quête musicale et thérapeutique .

Participation libre pour obtenir le ticket d’embarquement ! .

Salle des fêtes Méon Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire amicale.laique.noyant@gmail.com

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English :

Musical %AB Ailleurs si j’y suis %BB %E0 M%E9on

L’événement Spectacle musical Ailleurs si j’y suis à Méon Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert