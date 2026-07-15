Spectacle musical C’est bien plus rigolant quand on fait autres mots Charleville-Mézières
mercredi 2 décembre 2026 · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Charleville-Mézières
Spectacle musical C’est bien plus rigolant quand on fait autres mots
Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Réunis en forêt, trois randonneurs partagent leur vision du temps qui passe. Deux membres de Marcel et son Orchestre et François Guernier, un touche-à-tout ayant œuvré dans Jamais contents !, sont réunis avec l’envie de faire découvrir aux plus jeunes l’univers de Richard Gotainer, un artiste aux multiples facettes. À travers ce spectacle musical poétique et intimiste, l’œuvre de Gotainer fourmille de malices entre tubes incontournables et pépites plus confidentielles.45 min + 8 ans
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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50
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English :
Gathered in the forest, three hikers share their perspectives on the passage of time. Two members of Marcel et son Orchestre and François Guernier, a jack-of-all-trades who worked on *Jamais contents!*, have come together with the goal of introducing younger audiences to the world of Richard Gotainer, a multifaceted artist. Through this poetic and intimate musical performance, Gotainer’s work sparkles with wit, featuring both must-hear hits and lesser-known gems. 45 min + age 8
L’événement Spectacle musical C’est bien plus rigolant quand on fait autres mots Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme
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