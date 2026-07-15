Informations pratiques

Charleville-Mézières

Spectacle musical C’est bien plus rigolant quand on fait autres mots

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Réunis en forêt, trois randonneurs partagent leur vision du temps qui passe. Deux membres de Marcel et son Orchestre et François Guernier, un touche-à-tout ayant œuvré dans Jamais contents !, sont réunis avec l’envie de faire découvrir aux plus jeunes l’univers de Richard Gotainer, un artiste aux multiples facettes. À travers ce spectacle musical poétique et intimiste, l’œuvre de Gotainer fourmille de malices entre tubes incontournables et pépites plus confidentielles.45 min + 8 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Gathered in the forest, three hikers share their perspectives on the passage of time. Two members of Marcel et son Orchestre and François Guernier, a jack-of-all-trades who worked on *Jamais contents!*, have come together with the goal of introducing younger audiences to the world of Richard Gotainer, a multifaceted artist. Through this poetic and intimate musical performance, Gotainer’s work sparkles with wit, featuring both must-hear hits and lesser-known gems. 45 min + age 8

L’événement Spectacle musical C’est bien plus rigolant quand on fait autres mots Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme