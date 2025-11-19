Spectacle musical Dis, Birkin… Beaumont-Hague La Hague

Spectacle musical Dis, Birkin…

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague Manche

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

SPECTACLE MUSICAL.

Orchestre du Cotentin et Chorale.

Hommage musical à une icône de la chanson française.

Le temps d’un concert, la chorale Tous Les Mardis, basée à Omonville-la-Rogue, et l’Orchestre du Cotentin vous invitent à redécouvrir l’univers singulier et touchant de Jane Birkin, à travers dix chansons emblématiques de son répertoire.

Portée par la poésie des textes, souvent écrits par Serge Gainsbourg, et la délicatesse de son interprétation, Jane Birkin a incarné une forme rare de légèreté mélancolique, mêlant douceur, audace et nostalgie. Ce concert souhaite rendre hommage à cette artiste unique, dont la voix fragile et les chansons sensibles ont marqué plusieurs générations.

Sous la direction de Christophe Blanchin, les 20 choristes de Tous Les Mardis donnent corps aux émotions intimes et aux atmosphères feutrées des chansons. L’Orchestre du Cotentin, dirigé par Delphine Lecampion-Berthenet, enrichit cette matière vocale d’une texture orchestrale chaleureuse et nuancée.

Les arrangements originaux signés Pierre Leclerc révèlent de nouvelles couleurs à ces titres devenus intemporels, tout en respectant l’esprit élégant et singulier de Jane Birkin.

Un moment suspendu, entre tendresse, poésie et souvenirs.

Tout public.

Durée 1 heure. .

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com

