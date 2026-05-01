Spectacle musical Indociles Lieu-dit Moulin de la Haute-Côte Saints-en-Puisaye

Saints-en-Puisaye

Spectacle musical Indociles

Lieu-dit Moulin de la Haute-Côte Le Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 22:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Un spectacle musical, écrit, composé et interprété (paroles et musiques) par Fred FRESSON et Marie Yvette CALDAS.

Un duo Homme/Femme désespérément romantique.

Deux êtres qui s’étonnent et s’interrogent sur leur relation amoureuse.

Deux voix qui racontent ce qu’une seule n’aurait pas osé dire.

Les chansons, toutes originales, sont écrites à partir des mots qui leur échappent.

Elles s’inspirent des moments de leur quotidien et de leurs coups de folie.

Fred Fresson piano voix arrangement Synthé pop électro

Marie Yvette Caldas chant et percussions sonores

Ghislaine Lenoir mise en scène, lumières. .

Lieu-dit Moulin de la Haute-Côte Le Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 83 96 18 contact@haussecote.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle musical Indociles

L’événement Spectacle musical Indociles Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-11 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !