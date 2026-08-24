Informations pratiques

Kembs

Spectacle musical Johnny libre dans ma tête

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

L’histoire d’un “has been”. La carrière artistique de Didier Gustin est en chute libre jusqu’au jour où Johnny Hallyday lui rend visite pour lui demander d’organiser un concert au Stade de France. Didier part sur la route pour convaincre les plus grandes stars françaises de venir chanter lors de cette ultime représentation. Mais Johnny n’est plus de ce monde ; l’un s’évade du Paradis, mais pour l’autre c’est l’Enfer…

Une nouvelle mise en scène d’Éric Bouvron, qui signe une pièce musicale d’humour où les imitations, la comédie et la chanson se combinent pour nous raconter une histoire pleine de tendresse, improbable et onirique celle d’une amitié post-mortem entre une star et un has been .

Un road movie sensible et drôle qui rend hommage à l’un de nos plus grands chanteurs français, Johnny Hallyday, et à tous ses amis.

Spectacle musical par les passionnés du rêve

Tout public à partir de 7 ans

Durée 1h30

Mise en scène par Eric Bouvron

Avec Didier Gustin et ses musiciens Hugo Dessauge ou Alain Antonelli, Elie Gaulin ou Jérémie Tepper et Jeremy Lainé

Création lumière Maximilien Gentelet .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

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English :

L’événement Spectacle musical Johnny libre dans ma tête Kembs a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue