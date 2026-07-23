Informations pratiques

Charleville-Mézières

Spectacle musical L’Appel de la forêt

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-08

fin : 2027-04-08

Date(s) :

2027-04-08

Après le succès du Comte de Monte-Cristo, accueilli au TCM, Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux s’attaquent à L’Appel de la forêt, dans un univers musical folk, épique, électro-nordique. Pour enrichir l’art du récit musical qui fait leur marque de fabrique, il et elle s’entourent du créateur visuel Alexandre Machefel.À travers Buck, un beau chien domestique digne et civilisé, dont la vie bascule le jour où il est enlevé et précipité en pleine ruée vers l’or, la compagnie vous entraîne dans une fantasmagorie du Grand Nord où seule s’applique la loi du gourdin et des crocs.1h30 + 10 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Following the success of *The Count of Monte Cristo*, which was staged at the TCM, Nicolas Bonneau and Fanny Chériaux are now tackling *The Call of the Forest*, set in a musical world that blends folk, epic, electro-Nordic style. To enrich the art of musical storytelling that is their trademark, the duo has enlisted visual artist Alexandre Machefel.%Through Buck, a handsome, dignified, and civilized domestic dog whose life is turned upside down the day he is kidnapped and swept up in the gold rush, the company draws you intoEEne into a phantasmagoria of the Far North where only the law of the club and the fangs prevails. 1h30 + 10 years

L’événement Spectacle musical L’Appel de la forêt Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme