Spectacle musical : Le Cœur enchanté, Maison de quartier des Haubans, Nantes

Informations pratiques

Spectacle musical : Le Cœur enchanté Dimanche 27 septembre, 16h00 Maison de quartier des Haubans Loire-Atlantique

10 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

À travers des chansons françaises et internationales autour du thème du cœur, des années 70 à aujourd’hui, le spectacle propose un voyage musical ponctué d’anecdotes sur le cœur, la prévention et les progrès de la recherche cardiovasculaire.

❤️ Les bénéfices de cette représentation seront reversés à la Fédération Française de Cardiologie afin de contribuer à la prévention et à la recherche.

Durée : 1h45 avec entracte de 30 minutes

Réservations : par téléphone 06 62 24 34 47 ou par mail einosandcie@gmail.com + billetterie sur place

Maison de quartier des Haubans 1 Bis Boulevard de Berlin, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 24 34 47 »}, {« type »: « email », « value »: « einosandcie@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:einosandcie@gmail.com »}]

Spectacle musical solidaire