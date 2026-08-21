Spectacle musical : Le Cœur enchanté, Maison de quartier des Haubans, Nantes
dimanche 27 septembre 2026 · Maison de quartier des Haubans · Nantes
Informations pratiques
Spectacle musical : Le Cœur enchanté Dimanche 27 septembre, 16h00 Maison de quartier des Haubans Loire-Atlantique
10 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
À travers des chansons françaises et internationales autour du thème du cœur, des années 70 à aujourd’hui, le spectacle propose un voyage musical ponctué d’anecdotes sur le cœur, la prévention et les progrès de la recherche cardiovasculaire.
❤️ Les bénéfices de cette représentation seront reversés à la Fédération Française de Cardiologie afin de contribuer à la prévention et à la recherche.
Durée : 1h45 avec entracte de 30 minutes
Réservations : par téléphone 06 62 24 34 47 ou par mail einosandcie@gmail.com + billetterie sur place
Maison de quartier des Haubans 1 Bis Boulevard de Berlin, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 24 34 47 »}, {« type »: « email », « value »: « einosandcie@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:einosandcie@gmail.com »}]
Spectacle musical solidaire
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