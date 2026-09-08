Spectacle musical L’étonnant Noël de Monsieur Scrooge Théâtre municipal Moulins
mardi 15 décembre 2026 · Théâtre municipal · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Spectacle musical L’étonnant Noël de Monsieur Scrooge
Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 19:30:00
fin : 2026-12-15 20:50:00
Date(s) :
2026-12-15
Londres 1843, veille de Noël, Ebenezer Scrooge, un vieil usurier ne partage pas la joie des fêtes de fin d’année. Il décline l’invitation de sa nièce, rejette les offres de charité, maltraite son employé et dédaigne son prochain.
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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14
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English :
London, 1843, on Christmas Eve, Ebenezer Scrooge, an old moneylender, does not share in the joy of the end-of-year festivities. He declines his niece’s invitation, rejects offers of charity, mistreats his employee, and looks down on his fellow man.
L’événement Spectacle musical L’étonnant Noël de Monsieur Scrooge Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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