Spectacle musical L’étonnant Noël de Monsieur Scrooge Théâtre municipal Moulins

Informations pratiques

Moulins

Spectacle musical L’étonnant Noël de Monsieur Scrooge

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 19:30:00

fin : 2026-12-15 20:50:00

Date(s) :

2026-12-15

Londres 1843, veille de Noël, Ebenezer Scrooge, un vieil usurier ne partage pas la joie des fêtes de fin d’année. Il décline l’invitation de sa nièce, rejette les offres de charité, maltraite son employé et dédaigne son prochain.

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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14

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English :

London, 1843, on Christmas Eve, Ebenezer Scrooge, an old moneylender, does not share in the joy of the end-of-year festivities. He declines his niece’s invitation, rejects offers of charity, mistreats his employee, and looks down on his fellow man.

L’événement Spectacle musical L’étonnant Noël de Monsieur Scrooge Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région