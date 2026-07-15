Informations pratiques

Charleville-Mézières

Spectacle musical Philippe Manœuvre Un Enfant du rock raconte

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-07

fin : 2027-01-07

Date(s) :

2027-01-07

Philippe Manœuvre, figure emblématique du journalisme musical, monte pour la première fois sur scène. Entre souvenirs personnels, anecdotes inédites et rencontres marquantes, il retrace avec passion plus de cinquante années de musique et de culture rock. Accompagné à la guitare par l’incroyable Yarol Poupaud, ce passionné de rock capte avec tendresse l’essence d’une époque révolue.Le rock est à l’honneur pour fêter les 30 ans de l’école de musique AME.1h40 Placement numéroté Tarif plein orchestre/1e balcon > 35 € Tarif plein 2e balcon > 30 € Tarif réduit orchestre/1e balcon > 30 € Tarif réduit 2e balcon > 25 €

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Philippe Manœuvre, an iconic figure in music journalism, takes the stage for the first time. Through personal memories, never-before-told anecdotes, and memorable encounters, he passionately recounts more than fifty years of music and rock culture. Accompanied on guitar by the incredible Yarol Poupaud, this rock enthusiast tenderly captures the essence of a bygone era.Rock takes center stage to celebrate the 30th anniversary of the AME music school. 1h40 Numbered seating Full price (orchestra/1st balcony) > 35 ? Full price (2nd balcony) > 30 ? Reduced price (orchestra/1st balcony) > 30 ? Reduced price (2nd balcony) > 25 ?

L’événement Spectacle musical Philippe Manœuvre Un Enfant du rock raconte Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme