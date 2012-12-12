Spectacle musical Shpunk qui peut ! Salle des fêtes espace Pierre Mendès France – Albon

Albon

Spectacle musical Shpunk qui peut !

Salle des fêtes espace Pierre Mendès France – 255 rue du Bancel Albon Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Spectacle musical de La Boressoise, en collaboration avec les auteurs de la BD Shpunk Runner 2066 et les Baladins des Éoliennes de Beausemblant.

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Salle des fêtes espace Pierre Mendès France – 255 rue du Bancel Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 10 26 laboressoise@free.fr

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English :

Musical performance by La Boressoise, in collaboration with the authors of the comic strip Shpunk Runner 2066 and Beausemblant’s Baladins des Éoliennes.

L’événement Spectacle musical Shpunk qui peut ! Albon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche