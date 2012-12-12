Spectacle musical Shpunk qui peut ! Salle des fêtes espace Pierre Mendès France – Albon
Spectacle musical Shpunk qui peut ! Salle des fêtes espace Pierre Mendès France – Albon dimanche 10 mai 2026.
Albon
Spectacle musical Shpunk qui peut !
Salle des fêtes espace Pierre Mendès France – 255 rue du Bancel Albon Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Spectacle musical de La Boressoise, en collaboration avec les auteurs de la BD Shpunk Runner 2066 et les Baladins des Éoliennes de Beausemblant.
.
Salle des fêtes espace Pierre Mendès France – 255 rue du Bancel Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 10 26 laboressoise@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical performance by La Boressoise, in collaboration with the authors of the comic strip Shpunk Runner 2066 and Beausemblant’s Baladins des Éoliennes.
L’événement Spectacle musical Shpunk qui peut ! Albon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Albon (Drôme)
- Concours de pétanque Stade de foot Albon 14 mai 2026
- Engins Passion Route de Vermenas, Axe 7 ouest Albon 30 mai 2026