Spectacle musical Wenbox Le Grand Huit Rennes
Spectacle musical Wenbox Le Grand Huit Rennes dimanche 3 mai 2026.
Spectacle musical Wenbox Le Grand Huit Rennes Dimanche 3 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Le WenBox crée une ambiance saloon sur un répertoire sur mesure. Qui dit WenBox dit Juke Box, avec répertoire à thème détourné, aux accents ragtime.
Le WenBox crée une ambiance saloon sur un répertoire sur mesure. Qui dit WenBox dit Juke Box, avec répertoire à thème détourné, aux accents ragtime.
Au Grand Huit, Wen propose de créer une ambiance saloon avec son piano bastringue sur une thématique « fête foraine ». Le WenBox sera « programmé » sur des chansons que vous connaîtrez peut-être. N’hésitez pas à approcher le pianiste pour chanter avec lui !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-03T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-03T17:30:00.000+02:00
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https://legrandhuit-rennes.fr/ yunalegrandhuit@gmail.com https://legrandhuit-rennes.fr/
Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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