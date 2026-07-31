UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Muttersholtz

Spectacle Mutt’en scène Muttersholtz

vendredi 23 octobre 2026 · Muttersholtz

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
4 rue des Tilleuls
Ville
67600 Muttersholtz
Département
Bas-Rhin
Tarif

Muttersholtz

Spectacle Mutt’en scène

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23 18:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-23

Cocktail de différentes pièces et genre théâtraux, joués exclusivement par des amateurs, l’occasion pour les associations de faire découvrir leurs passions
Festival de théâtre amateur avec au programme

Vendredi 

Mutt’Comedy Club. Clément Lefebvre sera à la manoeuvre pour nous présenter ses acolytes de stand’up
La soirée se terminera en musique avec DJ Jésus

Samedi

Fin d’après-midi théâtre d’impro puis une pièce déjantée L’Epopée de Jeanne d’Arc-en-Ciel par les Juste-à-Temps de Volgelsheim

Dimanche

Matin le Comité propose un divertissement pour les petits
Après-midi le Théâtre de la Citerne présentera Mots et maux d’amour à partir de trois nouvelles de Guy de Maupassant
Début de soirée on retrouvera les six femmes du collectif de théâtre amateur du village avec leur dernière représentation   .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 45 41 65  contact@cdfmuttersholtz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A cocktail of different plays and theatrical genres, performed exclusively by amateurs, an opportunity for associations to showcase their passions

L’événement Spectacle Mutt’en scène Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

À voir aussi à Muttersholtz (Bas-Rhin)