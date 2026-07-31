Spectacle Mutt’en scène Muttersholtz
vendredi 23 octobre 2026 · Muttersholtz
Informations pratiques
Muttersholtz
Spectacle Mutt’en scène
4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23 18:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-23
Cocktail de différentes pièces et genre théâtraux, joués exclusivement par des amateurs, l’occasion pour les associations de faire découvrir leurs passions
Festival de théâtre amateur avec au programme
Vendredi
Mutt’Comedy Club. Clément Lefebvre sera à la manoeuvre pour nous présenter ses acolytes de stand’up
La soirée se terminera en musique avec DJ Jésus
Samedi
Fin d’après-midi théâtre d’impro puis une pièce déjantée L’Epopée de Jeanne d’Arc-en-Ciel par les Juste-à-Temps de Volgelsheim
Dimanche
Matin le Comité propose un divertissement pour les petits
Après-midi le Théâtre de la Citerne présentera Mots et maux d’amour à partir de trois nouvelles de Guy de Maupassant
Début de soirée on retrouvera les six femmes du collectif de théâtre amateur du village avec leur dernière représentation .
4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 45 41 65 contact@cdfmuttersholtz.fr
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English :
A cocktail of different plays and theatrical genres, performed exclusively by amateurs, an opportunity for associations to showcase their passions
L’événement Spectacle Mutt’en scène Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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