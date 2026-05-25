Bagnoles de l’Orne Normandie

spectacle nini poulain

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Les Clés de Bagnoles, un festival de musique éclectique

Dimanche 7 juillet Nini Poulain, néo chanson française

17h Square de Contades René-Jambon

Son nouvel album J’suis pas une rockstar prend désormais une dimension plus chanson française cuisinée à la sauce pop rock avec l’arrivée de son nouveau batteur Nicolas Courret (Eiffel, Laetitia Shériff), également réalisateur artistique de ce dernier.

En trio, Ludovic Hellet, contrebassiste hors pair et original, ajoute des rondeurs et de la chaleur à sa chanson française néo, rétro et protéiforme. D’un esprit guinguette à l’accordéon, le trio pousse vers les musiques actuelles urbaines, avec même des rythmiques hip hop de bon aloi et une énergie définitivement rock. La Jolie rousse piquante n’est pas une Yvette Horner ni une Édith Piaf moderne et vivante, mais plutôt une Mano Solo version rousse, une Renaud version 2.0., on pense au groupe Java s’accouplant avec Yves Jamait, à Suprême NTM jammant avec Zaz’…

Partout où elle passe les petits cœurs trépassent et ça fonctionne sur tout public et tout âge… Cette nana c’est une bête de scène tonique et sensible… à ne pas manquer, elle va tout casser… .

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

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L’événement spectacle nini poulain Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-17 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne