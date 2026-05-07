Bagnoles de l’Orne Normandie

Fête de la Sainte Madeleine

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 05:30:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-19

La fête de la Sainte-Madeleine est, chaque année, un événement incontournable ! Venez découvrir le charme de son célèbre vide-grenier traditionnel, profiter d’une séance de cinéma en plein air dans le parc du château, et vibrer au rythme du concert organisé dans le cadre du Festival des Clés de Bagnoles. Sans oublier un détour à l’hippodrome pour assister aux courses hippiques !

Samedi 18 juillet

– Courses hippiques

À partir de 13h30 Hippodrome de Bagnoles de l’Orne Normandie. Organisées par la Société des Courses.

Courses de trot monté et attelé sont au programme.

Tarifs 3 €, gratuit 18 ans. Renseignement 06 33 20 10 44

Dimanche 19 juillet

Vide grenier

De 5h00 à 20h00 Dans le quartier Bagnoles-château. Organisé par Avenir Espoir 2000. Renseignement et réservation des emplacements auprès de Avenir Espoir 2000 au 06 71 12 77 47

Cinéma de plein air [nom du film bientôt dévoilé]

Arrivée conseillée à partir de 21h30 & projection à 22h45 Dans le parc du château.

Gratuit.

Une soirée ciné, un château, des popcorn et… [film bientôt dévoilé]

Cette année, on troque les pétards pour les popcorns !

A l’occasion de la fête de la Sainte-Madeleine, Signé bocage vous donne rendez-vous dans une salle de cinéma à ciel ouvert somptueuse avec pour toile de fond le Parc du Château de la Roche Bagnoles ! Ici, les étoiles feront office de projecteurs pour une soirée placée sous le signe du 7ème art.

– Les Clés de Bagnoles 23e édition

Fanfare menace d’éclaircie

À 17h00 Parc du Château à Bagnoles de l’Orne Normandie. Festival organisé par la Destination Domfront Bagnoles.

Gratuit. Le concert des Clés de Bagnoles débute précisément à 17h00. Aussi, il est recommandé d’arriver à l’heure par respect des artistes et du public déjà présent.

Renseignement Offices de Tourisme de la Destination Domfront Bagnoles 02 33 38 53 97 et 02 33 37 85 66 ou tourisme@bagnolesdelorne.com www.bagnolesdelorne.com .

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

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English : Fête de la Sainte Madeleine

L’événement Fête de la Sainte Madeleine Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne