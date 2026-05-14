Fanfare menace d’éclaircie Parc du Château Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie

Fanfare menace d’éclaircie

Parc du Château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Les Clés de Bagnoles, un festival de musique éclectique

Chaque dimanche, place à la découverte musicale…

Le Festival Les Clés de Bagnoles accueille des artistes et groupes régionaux voire nationaux pour le plus grand bonheur d’un public pas forcément habitué aux différents styles musicaux programmés.

Le tout donne une programmation très éclectique qui mélange les genres et influences musicales dans un esprit convivial et festif, provoquant quelques courants d’arts…

Les Clés de Bagnoles, est un festival très singulier et tout au pluriel, aventureux, bruissant de bruits et bruyant de sons, différent dans l’échelle de sa proposition thématique comme dans sa gratuité et son désir de se donner en plein air et à ciel ouvert.

Ouvert sur le monde …

Dimanche 19 juillet Fanfare par Menace d’éclaircie

Menace d’éclaircie, c’est un boys band de rue qui a un bon demi-siècle de retard sur le Top cinquante !

Une musique de rue qui emprunte autant à ZZ Top qu’à Verchuren…Rock’ n roll attitude, distorsion, mais aussi paso doble et java…

Un show chorégraphié et loufoque, interprété par cinq frères et soeur convaincus d’être des stars du rock ‘n roll, dont la musique

originale nous dévoile avec effroi les idoles qui ont bercé leur jeunesse…

Pour Suzy et ses quatre frères, le Rock’n Roll ça commence en 1957 .

C’est ce que disait leur mère, Yvette. Menace d’éclaircie c’est cette fratrie improbable

qui a grandi au son de la cornemuse et de l’accordéon.

Ces enfants cachés d’Elvis et d’Yvette Horner font vibrer le bitume comme s’ils étaient

au Stade de France. Rock acoustique et post-musette sans paillettes, laissez-vous embarquer

avec humour et tendresse dans ce show décalé et survitaminé. .

Parc du Château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fanfare menace d’éclaircie

L’événement Fanfare menace d’éclaircie Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne