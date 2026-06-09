Spectacle Nous, la forêt ou comment se planter Cie Kif Kif Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur mercredi 29 juillet 2026.

Luz-Saint-Sauveur

Spectacle Nous, la forêt ou comment se planter Cie Kif Kif

Avenue de Saint-Sauveur Au boulodrome Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Venez découvrir en famille deux grands enfants qui grandissent, se chamaillent et inventent le monde au pied d’un arbre.

Au pied d’un arbre, deux grands enfants à la ressemblance déroutante cherchent à se planter. Sous le regard attentif d’un musicien aux allures de jardinier, ils poussent et se repoussent, se font de l’ombre et s’enracinent à deux.

La relation fraternelle bourgeonne entre complicité et rivalité. Au rythme de la batterie, ils embarquent dans leur imaginaire. Les idées fusent, les pommes s’élèvent, les corps-à-corps se couvrent de terre, les jeux se multiplient… parfois jusqu’au débordement.

Avec humour, naïveté et tendresse, ces explorateurs chutent dans le monde et déploient leurs branches, remplissant la feuille blanche d’une irrésistible quête de vie.

> Tout public.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée.

> En cas de mauvais temps, repli au forum de Luz-Saint-Sauveur. .

Avenue de Saint-Sauveur Au boulodrome Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Come and discover two grown-up children growing up, squabbling and inventing the world at the foot of a tree.

At the foot of a tree, two tall children with a disconcerting resemblance seek to plant themselves. Under the watchful eye of a gardener-like musician, they push and push, shade each other and take root together.

The sibling relationship blossoms between complicity and rivalry. To the rhythm of the drums, they embark on their imaginary journey. Ideas fly, apples rise, hand-to-hand encounters are covered in dirt, games multiply? sometimes to the point of overflowing.

With humor, naïveté and tenderness, these explorers fall into the world and spread out their branches, filling the blank page with an irresistible quest for life.

L’événement Spectacle Nous, la forêt ou comment se planter Cie Kif Kif Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65