Morvilliers

Spectacle Novastella

Andra Morvilliers Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 22:45:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Laissez-vous porter par un spectacle envoûtant où musiciens et comédiens tissent un univers mêlant sons, mots et histoires.

Sous l’immensité étoilée, embarquez pour une odyssée poétique sensorielle à la croisée du réel et de l’imaginaire… Une expérience cosmique inoubliable !

Spectacle animé par la compagnie Sangs Mêlés, à partir de 8 ans pour les enfants accompagnés de leur famille et à partir de 12 ans pour les enfants en groupe non familial.

NOVASTELLA est un spectacle de musiques et de mots sublimés par la présence du ciel étoilé. C’est la confession d’un être solitaire et nocturne, un astronome hanté par la mort des étoiles. Suite à une déception amoureuse, le savant astrophysicien passe toutes ses nuits à attendre l’apparition singulière d’une Super Nova, fantôme lumineux d’une étoile morte des centaines de millions d’années avant notre ère.

Confortablement installés sur des chaises longues, les spectateurs auditeurs se laissent envoûter par les musiques planantes, le récit halluciné et la beauté de la Voie Lactée qui veille sur eux. Bercés par les sons et les images, ils flottent entre rêve et réalité jusqu’au dénouement que ne renieraient pas les maîtres de l’illusion. .

Andra Morvilliers 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 33 04 comm-centresaube@andra.fr

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L’événement Spectacle Novastella Morvilliers a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne