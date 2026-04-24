Saint-Martin-la-Pallu

Spectacle On est benaise aux étangs et goûter

Etangs de Saint-Martin Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Mamie Gigi et l’âne Martin vous invitent à découvrir le nouveau sentier ludique des étangs de Saint Martin ! Accueil à 14h. Début du spectacle à 15h

Mamie Gigi et l’âne Martin vous invitent à découvrir le nouveau sentier ludique des étangs de Saint Martin !

À 14h accueil et découverte du sentier ludique autour des étangs

À 15h spectacle de marionnettistes pour petits et grands suivi d’un goûter 100% local offert.

Photobooth sur place pour repartir avec un souvenir. .

Etangs de Saint-Martin Saint-Martin-la-Pallu 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle On est benaise aux étangs et goûter

Mamie Gigi and donkey Martin invite you to discover the new play trail at the Saint Martin ponds! Welcome at 2pm. Show starts at 3pm

L’événement Spectacle On est benaise aux étangs et goûter Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou