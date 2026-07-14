Spectacle Oum pa pa drôlement virtuoses ! Atrium Dax
mardi 9 février 2027 · Atrium · Dax
Informations pratiques
Dax
Spectacle Oum pa pa drôlement virtuoses !
Atrium 1 cours Foch Dax Landes
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-09 20:30:00
fin : 2027-02-09
Date(s) :
2027-02-09
Le classique autrement drôle…
La rencontre ébouriffante entre le plus populaire des instruments et la musique classique, dans un spectacle plein d’humour et de poésie !
Ce spectacle musical porté par un quatuor féminin audacieux, où l’accordéon se met à rêver d’opéra et se frotte à la
grande musique . Une rencontre instrumentale inédite pour un récital de rêve, où Bizet côtoie Yann Tiersen et Tchaikovsky tutoie Piazzolla.
Oum Pa Pa !, clin d’œil aux trois temps de la valse, fait virevolter l’accordéon.
Tout public / Durée 1h20 .
Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Spectacle Oum pa pa drôlement virtuoses !
L’événement Spectacle Oum pa pa drôlement virtuoses ! Dax a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Grand Dax
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