Spectacle Ouverture de saison Centre Multimédia Neuvic

Informations pratiques

Neuvic

Spectacle Ouverture de saison

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Pour l’ouverture de la saison culturelle, vous êtes invités à découvrir le spectacle Drôle de Jam, suivi d’un vin d’honneur afin de partager la nouvelle programmation 2026-2027.

Créé par Bruno Buijtenhuijs, fondateur du célèbre Barber Shop Quartet, Drôle de Jam est un spectacle musical aussi virtuose qu’irrésistiblement drôle. Porté par les mélodies de Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane, Django Reinhardt, Charlie Parker ou Chick Corea et entouré de quatre complices de talent, il revisite les grands standards du jazz en leur offrant de nouveaux textes en français, ciselés avec humour, fantaisie et un sens aigu du swing. Un spectacle joyeux, élégant et décalé, où l’excellence musicale se met au service du rire.

Tout public Gratuit

Entrée dans la limite des places disponibles sur réservation. 18h30 Centre Multimédia.

Centre Multimédia 05 53 80 09 88 .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

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English : Spectacle Ouverture de saison

L’événement Spectacle Ouverture de saison Neuvic a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord