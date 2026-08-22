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Spectacle Panique à l’atelier du Père Noël à Gorron Salle d’honneur de la mairie de Gorron Gorron

mardi 22 décembre 2026 · Salle d'honneur de la mairie de Gorron · Gorron

Informations pratiques

Début
mardi 22 décembre 2026
Fin
mardi 22 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle d'honneur de la mairie de Gorron
Adresse
Place de la mairie
Ville
53120 Gorron
Département
Mayenne
Tarif

Gorron

Spectacle Panique à l’atelier du Père Noël à Gorron

Salle d’honneur de la mairie de Gorron Place de la mairie Gorron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 15:00:00
fin : 2026-12-22

Date(s) :
2026-12-22

Spectacle de Noël à Gorron
Panique à l’atelier du Père Noël !

Spectacle jeune public
Gratuit / 45 min / sur réservation   .

Salle d’honneur de la mairie de Gorron Place de la mairie Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70  mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr

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English :

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L’événement Spectacle Panique à l’atelier du Père Noël à Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme

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