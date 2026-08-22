Spectacle Panique à l’atelier du Père Noël à Gorron Salle d’honneur de la mairie de Gorron Gorron
mardi 22 décembre 2026 · Salle d'honneur de la mairie de Gorron · Gorron
Informations pratiques
Gorron
Spectacle Panique à l’atelier du Père Noël à Gorron
Salle d’honneur de la mairie de Gorron Place de la mairie Gorron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 15:00:00
fin : 2026-12-22
Date(s) :
2026-12-22
Spectacle de Noël à Gorron
Panique à l’atelier du Père Noël !
Spectacle jeune public
Gratuit / 45 min / sur réservation .
Salle d’honneur de la mairie de Gorron Place de la mairie Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr
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English :
No%EBl %E0 Gorron Show
L’événement Spectacle Panique à l’atelier du Père Noël à Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme
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