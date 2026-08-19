Informations pratiques

Thionville

Spectacle Pas de souci

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Jeudi 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-27 21:30:00

Date(s) :

2026-11-24 2026-11-25 2026-11-26 2026-11-27

Dans un futur proche, deux amis se retrouvent pour une séance de sport. Mais sur le tapis, le jeu tourne vite au règlement de comptes. Une broutille vient ressusciter de vieilles rancœurs et les critiques émergent, de moins en moins voilées. L’amitié y résistera -t-elle ? Une comédie grinçante où deux égos blessés s’empoignent jusqu’au grotesque.Tout public

18 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92 infos@nest-theatre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the near future, two friends meet up for a workout. But on the mat, their session quickly turns into a settling of scores. A minor disagreement reignites old grudges, and the criticism begins to surface, becoming less and less veiled. Will their friendship survive? A biting comedy in which two wounded egos clash in a way that borders on the grotesque.

L’événement Spectacle Pas de souci Thionville a été mis à jour le 2026-08-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME