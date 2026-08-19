Spectacle Pas de souci Thionville
mardi 24 novembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Spectacle Pas de souci
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Jeudi 2026-11-24 20:00:00
fin : 2026-11-27 21:30:00
Date(s) :
2026-11-24 2026-11-25 2026-11-26 2026-11-27
Dans un futur proche, deux amis se retrouvent pour une séance de sport. Mais sur le tapis, le jeu tourne vite au règlement de comptes. Une broutille vient ressusciter de vieilles rancœurs et les critiques émergent, de moins en moins voilées. L’amitié y résistera -t-elle ? Une comédie grinçante où deux égos blessés s’empoignent jusqu’au grotesque.Tout public
18 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92 infos@nest-theatre.fr
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English :
In the near future, two friends meet up for a workout. But on the mat, their session quickly turns into a settling of scores. A minor disagreement reignites old grudges, and the criticism begins to surface, becoming less and less veiled. Will their friendship survive? A biting comedy in which two wounded egos clash in a way that borders on the grotesque.
L’événement Spectacle Pas de souci Thionville a été mis à jour le 2026-08-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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