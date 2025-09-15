Spectacle Passages Place du Docteur Dufau Léon
Spectacle Passages Place du Docteur Dufau Léon vendredi 24 avril 2026.
Spectacle Passages
Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Duo burlesque de portés acrobatiques
Passages est un duo burlesque et musical, une rencontre entre deux voyageurs cherchant refuge avec leurs maigres affaires. Lui, fuyant frontière et tempête, elle, vagabonde, esquivant le vacarme du monde, sa maison sur le dos. Ces deux voyageurs cherchent séparément un endroit pour poser leurs fardeaux mais chacun constate avec étonnement que leur nouvel havre de paix est déjà occupé par l’autre. .
Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 20 00 centreculturel@leon.fr
English : Spectacle Passages
German : Spectacle Passages
Italiano :
Espanol : Spectacle Passages
L’événement Spectacle Passages Léon a été mis à jour le 2025-09-15 par Côte Landes Nature Tourisme