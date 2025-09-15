Spectacle Passages Place du Docteur Dufau Léon

Duo burlesque de portés acrobatiques

Passages est un duo burlesque et musical, une rencontre entre deux voyageurs cherchant refuge avec leurs maigres affaires. Lui, fuyant frontière et tempête, elle, vagabonde, esquivant le vacarme du monde, sa maison sur le dos. Ces deux voyageurs cherchent séparément un endroit pour poser leurs fardeaux mais chacun constate avec étonnement que leur nouvel havre de paix est déjà occupé par l’autre. .

