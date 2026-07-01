Spectacle Plume Plume Les Amanins, centre agroécologique La Roche-sur-Grane
jeudi 23 juillet 2026 · Les Amanins, centre agroécologique · La Roche-sur-Grane
Informations pratiques
La Roche-sur-Grane
Spectacle Plume Plume
Les Amanins, centre agroécologique 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Veillée spectacle Plume Plume par la Cie Poisson Manqué, ouvert à tous dès 18 mois
Une aventure pleine de poésie et de surprises, mêlant chanson, danse et kamishibaï
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Les Amanins, centre agroécologique 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com
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English :
Plume Plume evening performance by Cie Poisson Manqué, open to everyone ages 18 months and up
An adventure full of poetry and surprises, blending song, dance, and kamishibai
L’événement Spectacle Plume Plume La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme