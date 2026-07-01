Spectacle Plume Plume Les Amanins, centre agroécologique La Roche-sur-Grane

jeudi 23 juillet 2026 · Les Amanins, centre agroécologique · La Roche-sur-Grane

Informations pratiques

La Roche-sur-Grane

Spectacle Plume Plume

Les Amanins, centre agroécologique 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Veillée spectacle Plume Plume par la Cie Poisson Manqué, ouvert à tous dès 18 mois

Une aventure pleine de poésie et de surprises, mêlant chanson, danse et kamishibaï

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Les Amanins, centre agroécologique 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com

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English :

Plume Plume evening performance by Cie Poisson Manqué, open to everyone ages 18 months and up

An adventure full of poetry and surprises, blending song, dance, and kamishibai

L’événement Spectacle Plume Plume La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme