Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Spectacle pour enfants Miam

103 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-30 10:00:00

fin : 2026-09-30 10:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Un spectacle musical plein d’humour. Retrouvez Brunet et Rousseau les deux oursons, Petit Biscuit, Papa Hérisson, des sucettes géantes et des Cupcakes. De 1 à 3 ans.

Dans nos gâteaux se cachent des histoires de gourmands à vous faire frétiller les papilles ! Avec ce spectacle musical plein d’humour, retrouvez Brunet et Rousseau les deux oursons, Petit Biscuit, Papa Hérisson, des sucettes géantes et des Cupcakes !

Un spectacle de la Cie des Contes de Nana, pour les enfants de 1 à 3 ans. 0 .

103 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com

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English :

A musical show full of humor. Meet Brunet and Rousseau, the two little bears, Petit Biscuit, Papa Hedgehog, giant lollipops, and cupcakes. For ages 1–3.

L’événement Spectacle pour enfants Miam Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg