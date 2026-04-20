Spectacle pour enfants Pépito Petit Bateau Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Spectacle pour enfants Pépito Petit Bateau

Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 15:30:00

fin : 2026-04-23 16:15:00

Date(s) :

2026-04-23

Spectacle pour enfant par la Polycompagnie.

Pépito, un petit bateau bleu et blanc, vit avec sa mère Gilberta, un immense porte-conteneurs du port du Havre. Lorsque celle-ci tombe en panne, Pépito doit livrer sa cargaison jusqu’au Ghana.

Avec son ami dauphin Piotr, il découvre sur place que les conteneurs contiennent des déchets polluants. Refusant de nuire, il retourne au Havre, malgré la colère de sa mère.

Aidé du mécanicien Sangaré et des spectateurs lors d’une séquence interactive, il trouve des solutions pour recycler et réutiliser les objets transportés. Grâce à ces initiatives responsables, le patron et Gilberta sont satisfaits et l’histoire se termine bien.

À partir de 3 ans. Durée 45min .

Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Spectacle pour enfants Pépito Petit Bateau Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme