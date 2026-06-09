Saint-Jacut-les-Pins

Spectacle pour les tout-petits

Salle Ar Bineg, rue du stade Saint-Jacut-les-Pins Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

La médiathèque vous propose de découvrir le spectacle Elémentaire de la compagnie d’Icidence. A partir du corps, de la voix, de matériaux de récupération et d’objets détournés, Elémentaire vous propose de vivre un voyage musical poétique et coloré, au cœur de ses structures instrumentales étonnantes. .

Salle Ar Bineg, rue du stade Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 6 08 32 50 89

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English :

L’événement Spectacle pour les tout-petits Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON