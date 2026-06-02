RDV du Savoir et du Savoir-Faire | Eau grées des Moulins Circuit découverte des anciens moulins Saint-Jacut-Les-Pins RDV Parking de l’eglise Saint-Jacut-les-Pins
RDV du Savoir et du Savoir-Faire | Eau grées des Moulins Circuit découverte des anciens moulins Saint-Jacut-Les-Pins RDV Parking de l’eglise Saint-Jacut-les-Pins mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Jacut-les-Pins
RDV du Savoir et du Savoir-Faire | Eau grées des Moulins Circuit découverte des anciens moulins Saint-Jacut-Les-Pins
RDV Parking de l’eglise Place de l’Église Saint-Jacut-les-Pins Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Animation dans le cadre des RDV des savoir-faire organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Redon
Visitez et entrez dans les moulins du Pays de Redon !
Avec l’association Au Grée des Moulins découvrez un ensemble de 3 sites meunier et le musée des traditions. Entre histoire et description des moulins à eau et à vent. Apprenez en plus sur ce patrimoine exceptionnel et découvrez une faune et une flore exceptionnelle.
Arrêt en voiture sur chaque site (stationnement accessible), circuit d’environ 10 km (Le moulin de la vallée, de la vielle ville, et la butte au 5 moulins)
Gratuit
Point de rendez-vous devant l’église du bourg de Saint-Jacut-Les-Pins
Dès 6 ans .
RDV Parking de l’eglise Place de l’Église Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 6 27 36 43 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement RDV du Savoir et du Savoir-Faire | Eau grées des Moulins Circuit découverte des anciens moulins Saint-Jacut-Les-Pins Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PAYS DE REDON