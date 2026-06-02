RDV du Savoir et du Savoir-Faire | Eau grées des Moulins Circuit découverte des anciens moulins Saint-Jacut-Les-Pins RDV Parking de l’eglise Saint-Jacut-les-Pins

Saint-Jacut-les-Pins

RDV du Savoir et du Savoir-Faire | Eau grées des Moulins Circuit découverte des anciens moulins Saint-Jacut-Les-Pins

RDV Parking de l’eglise Place de l’Église Saint-Jacut-les-Pins Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Animation dans le cadre des RDV des savoir-faire organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Redon

Visitez et entrez dans les moulins du Pays de Redon !

Avec l’association Au Grée des Moulins découvrez un ensemble de 3 sites meunier et le musée des traditions. Entre histoire et description des moulins à eau et à vent. Apprenez en plus sur ce patrimoine exceptionnel et découvrez une faune et une flore exceptionnelle.

Arrêt en voiture sur chaque site (stationnement accessible), circuit d’environ 10 km (Le moulin de la vallée, de la vielle ville, et la butte au 5 moulins)

Gratuit

Point de rendez-vous devant l’église du bourg de Saint-Jacut-Les-Pins

Dès 6 ans .

RDV Parking de l’eglise Place de l’Église Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 6 27 36 43 55

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English :

L’événement RDV du Savoir et du Savoir-Faire | Eau grées des Moulins Circuit découverte des anciens moulins Saint-Jacut-Les-Pins Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PAYS DE REDON