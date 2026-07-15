Informations pratiques

Saint-Jacut-les-Pins

Rando d’été le moulin de la vallée

Saint-Jacut-les-Pins Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Entre moulins, étangs et manoir, découvrez un patrimoine sublime dans un environnement de sous bois verdoyants et magnifiques. Randonnée de 9km, guidée par les bénévoles du club Randomap. Inscription obligatoire.

Départ 9h du Moulin de la vallée 56220 Saint-Jacut-les-pins. .

Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 7 87 14 35 63

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English :

L’événement Rando d’été le moulin de la vallée Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-12 par OT PAYS DE REDON