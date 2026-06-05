Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite de l’atelier Denis Horloger Saint-Jacut-les-Pins

Visite de l’atelier Denis Horloger Saint-Jacut-les-Pins mercredi 12 août 2026.

Adresse : 14 Rue Angélique Lesourd

Ville : 56220 Saint-Jacut-les-Pins

Département : Morbihan

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Saint-Jacut-les-Pins

Visite de l’atelier Denis Horloger

14 Rue Angélique Lesourd Saint-Jacut-les-Pins Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Animation dans le cadre des rendez-vous des savoir-faire organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Redon

Denis Paré a installé son atelier d’artisan d’art en horlogerie à Saint-Jacut-les-Pins (56) depuis octobre 2025. Pénétrer dans son atelier, un univers rythmé par des tic-tac et des mécanismes complexes et minutieux.

Deux visites sont organisés d’une heure chacune,
Premier départ 10h, Deuxième départ 11h30
Gratuit
Jauge de 6 personnes par visites
A partir de 10 ans

Prix libre et conscient. Paiement en espèce sur place   .

14 Rue Angélique Lesourd Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 2 99 72 72 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite de l’atelier Denis Horloger Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON

À voir aussi à Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan)