Visite de l’atelier Denis Horloger Saint-Jacut-les-Pins
Visite de l’atelier Denis Horloger Saint-Jacut-les-Pins mercredi 12 août 2026.
Saint-Jacut-les-Pins
Visite de l’atelier Denis Horloger
14 Rue Angélique Lesourd Saint-Jacut-les-Pins Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Animation dans le cadre des rendez-vous des savoir-faire organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Redon
Denis Paré a installé son atelier d’artisan d’art en horlogerie à Saint-Jacut-les-Pins (56) depuis octobre 2025. Pénétrer dans son atelier, un univers rythmé par des tic-tac et des mécanismes complexes et minutieux.
Deux visites sont organisés d’une heure chacune,
Premier départ 10h, Deuxième départ 11h30
Gratuit
Jauge de 6 personnes par visites
A partir de 10 ans
Prix libre et conscient. Paiement en espèce sur place .
14 Rue Angélique Lesourd Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 2 99 72 72 11
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L’événement Visite de l’atelier Denis Horloger Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON